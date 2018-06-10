«Наша сборная ничего не добьется», Боярский выдал свой прогноз на чемпионат мира

Футбольная тема не сходит со страниц модных изданий. Свои прогнозы на ближайший чемпионат мира делают актеры, политики, да и все, кому не лень. Михаил Боярский, преданный болельщик «Зенита», ответил на вопросы журналистов о ситуации с российским футболом. В частности, его спросили, не будет ли нашим болельщикам стыдно за своих игроков.

«Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем», - ответил популярный актер.

Как пишет spb.kp.ru, артист считает, что в финал Чемпионата выйдут Бразилия и Германия, и победят, скорее всего, немцы.