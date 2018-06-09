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Игнашевича можно купить по цене недорогой иномарки?

9 июня 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Игнашевича можно купить по цене недорогой иномарки?
фото: globallookpress.com

Защитник сборной России Сергей Игнашевич признан самым дешевым игроком стартующего 14 июня чемпионата мира по футболу. Эксперты оценили трансферную стоимость 38-летнего спортсмена в 25 тысяч евро (цена недорогой иномарки).

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Сергей Игнашевич, защищающий цвета московского ЦСКА, в мае вернулся в национальную команду после двухлетнего перерыва. Игрок заменил травмированного Руслана Камболова из казанского «Рубина».

 

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