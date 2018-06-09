Игнашевича можно купить по цене недорогой иномарки?

Защитник сборной России Сергей Игнашевич признан самым дешевым игроком стартующего 14 июня чемпионата мира по футболу. Эксперты оценили трансферную стоимость 38-летнего спортсмена в 25 тысяч евро (цена недорогой иномарки).

Самыми дорогими футболистами, которые примут участие в первенстве, являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар (по 180 млн евро). Самый дорогой состав привезет в Россию французская сборная (1,08 млрд евро), пишет портал Transfermarket.

Сергей Игнашевич, защищающий цвета московского ЦСКА, в мае вернулся в национальную команду после двухлетнего перерыва. Игрок заменил травмированного Руслана Камболова из казанского «Рубина».