Игнашевича можно купить по цене недорогой иномарки?
9 июня 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Защитник сборной России Сергей Игнашевич признан самым дешевым игроком стартующего 14 июня чемпионата мира по футболу. Эксперты оценили трансферную стоимость 38-летнего спортсмена в 25 тысяч евро (цена недорогой иномарки).
Самыми дорогими футболистами, которые примут участие в первенстве, являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар (по 180 млн евро). Самый дорогой состав привезет в Россию французская сборная (1,08 млрд евро), пишет портал Transfermarket.
Сергей Игнашевич, защищающий цвета московского ЦСКА, в мае вернулся в национальную команду после двухлетнего перерыва. Игрок заменил травмированного Руслана Камболова из казанского «Рубина».
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