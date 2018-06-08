FIFA сегодня выставит на продажу 100 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018 в Москве

Международная федерация футбола (FIFA, ФИФА) выставит на продажу более 100 тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который через несколько дней стартует в России. Билеты будут доступны для покупки на сайте FIFA с 23:00 мск, - сообщает m24.ru. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи.

Приобрести можно будет билеты на места с частично ограниченным обзором только для резидентов РФ. Стоимость их составит половину от цены билета 4-й категории на соответствующий матч. Эти места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Столица примет матчи на двух стадионах – "Лужники" и "Спартак", там пройдут 12 игр.

Единственное место, где можно купить билеты на матчи мундиаля, это официальный сайт FIFA. Здесь можно приобрести билеты на все игры, включая матч открытия и финал. Все остальные ресурсы, предлагающие билеты на матчи ЧМ-2018, права на продажу не имеют.