В дополнительный выходной россияне не будут заниматься здоровьем

Инициатива дополнительного оплачиваемого выходного для диспансеризации должна быть доработана. По словам экспертов, действующая система здравоохранения не налажена должным образом, чтобы все пройти за один день.

«Эту инициативу можно рассматривать в том случае, если будет налажена система, которая даст мне возможность в течение одного дня пройти диспансеризацию. Если мы только дадим выходной и не сделаем большего по организации, толку от этого не будет. Сама идея имеет под собой смысл. Но мне кажется, что это сегментарный подход, который в принципе не изменит ситуацию», - заявил Онищенко в эфире НСН.

Россияне проведут свой дополнительные выходной по своему усмотрению, чем предпочтут провести его в больнице. Соответственно неясна и ответственность за пропуск диспансеризации, то есть на данный момент совершенно не ясен инструмент регулирования.

Стоит напомнить, что в 2013 году была введена всеобщая диспансеризация, которую могут пройти работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет. Как правило, исследования проводят раз в три года.