В дополнительный выходной россияне не будут заниматься здоровьем
8 июня 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Инициатива дополнительного оплачиваемого выходного для диспансеризации должна быть доработана. По словам экспертов, действующая система здравоохранения не налажена должным образом, чтобы все пройти за один день.
«Эту инициативу можно рассматривать в том случае, если будет налажена система, которая даст мне возможность в течение одного дня пройти диспансеризацию. Если мы только дадим выходной и не сделаем большего по организации, толку от этого не будет. Сама идея имеет под собой смысл. Но мне кажется, что это сегментарный подход, который в принципе не изменит ситуацию», - заявил Онищенко в эфире НСН.
Россияне проведут свой дополнительные выходной по своему усмотрению, чем предпочтут провести его в больнице. Соответственно неясна и ответственность за пропуск диспансеризации, то есть на данный момент совершенно не ясен инструмент регулирования.
Стоит напомнить, что в 2013 году была введена всеобщая диспансеризация, которую могут пройти работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет. Как правило, исследования проводят раз в три года.
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