Сборная Японии на ЧМ-2018

Япония, за короткий срок стала лидером азиатского региона. С момента образования в стране профессиональной лиги (1992 г), команда выступила на пяти мировых чемпионатах и четырежды подняла над головой Кубок Азии. Сложно представить современный чемпионат мира, без участия «синих самураев».

Футболом увлеклись в Японии в начале двадцатого века, но первых результатов команда достигла только в самом его конце. Долгое время, японцы игнорировали турниры под эгидой АФК, тем не менее, на Олимпиаде в Мехико в 1968 году заработали бронзовые медали. Япония выиграла 4 Кубка Азии, хотя приняла участие только в семи, начиная с 1988 года. Обозначим самые наиболее значимые выступления команды.

Есть у японцев свои кровные враги, речь в первую очередь о корейцах. Но здесь дело скорее в политике, нежели в футболе. Также можно отметить Саудовскую Аравию, с которой Япония выступает практически на всех соревнованиях.

Не так давно, у Японии появилось новое противостояние. Мы говорим о команде Австралии, которая не так давно покинула Океанию и перешла под эгиду азиатской конфедерации футбола. Команды соперничают друг с другом за право называться сильнейшим коллективом Азии. В 2011 году они встретились в финальном матче, это было невероятное зрелище, в котором победу праздновали японцы.

Команда Японии на ЧМ 2018 может встретиться со своими конкурентами не только в рамках группового этапа, у обоих есть все силы, чтобы выступить в плей-офф мирового первенства.

Сборная Японии по футболу состав 2018 может встретиться со всеми тремя главными противниками в ходе предстоящего в России чемпионата мира

Драматична история с главным тренером сборной Японии. Можно сказать в последний момент перед ЧМ-2018 его увольняют: чёрная работа сделана — можно прощаться

Вахид Халилходжича не впервые увольняют из сборной после того, как он вывел её на чемпионат мира. В 2009 году он выиграл отборочную группу с Кот-д’Ивуаром, но после неудачного выступления на Кубке Африки был отправлен в отставку. Ивуарийцы тогда срочно подписали Свена-Йорана Эрикссона, но в ЮАР не вышли из группы, и уже через два месяца Эрикссон ушёл. Зачем было нужно менять тренера, никто не понял. Но второе обстоятельство ещё важнее.

Новым главным тренером сборной стал Акира Нисино. Он не работал тренером с 2015 года, когда его клуб «Нагоя Грампус» занял 10-е место в чемпионате Японии. Но дело даже не в этом, а в том, что последние два года Нисино был техническим директором в японской федерации футбола. Неловко вышло.

Это признаёт и сам Нисино. «Как технический директор, я должен был поддерживать тренера. Я чувствую ответственность за его увольнение. Принять это решение в такой момент было очень трудно. Но улучшение игры сборной – это приоритет, и я взялся за эту работу, потому что должен думать о сборной, а не о себе». Красиво, не правда ли? Технический директор, который «должен поддерживать главного тренера», выведшего сборную на чемпионат мира, за два месяца до турнира занимает его должность. Потому что «думает о сборной, а не о себе».



Игроки сборной Японии по футболу на ЧМ по футболу 2018 прекрасно готовы физически и тактически, нынешний созыв, вполне достоин выхода в четвертьфинал мирового турнира. Состав сборной Японии по футболу на ЧМ по футболу 2018 многообразен, здесь присутствуют игроки различных чемпионатов, что делает команду более непредсказуемой для соперников. Япония поедет в Россию не в роли статиста, а постарается запрыгнуть как можно выше

В Японии много талантливых и перспективных игроков. Но сейчас речь пойдет не о них, а о тех, кто своей игрой за европейские клубы, заслужил попадание в состав сборной Японии по футболу 2018: Кейсуке Хонда. Полузащитник, хорошо известен российским болельщикам, проведя несколько потрясающих лет в ЦСКА. Впоследствии перешел в Милан, не обошлось без скандала;;Синдзи Окадзаки. Форвард. Большую часть карьеры провел в немецких клубах. С 2015 года выступает за Лестер Сити, с которым выиграл чемпионат Англии. Из тех, кто войдет в состав сборной Японии на ЧМ по футболу 2018 является самым опытным, на его счету более ста матчей за национальную команду; Синдзи Кагава. Полузащитник, один из самых известных японцев в Европе. Долгое время выступал за дортмундскую Боруссию, откуда перешел в легендарный Манчестер Юнайтед. В настоящее время вернулся в Дортмунд; Юто Нагамото. Защитник, за национальную команду провел свыше 90 матчей. В 2010 году уехал выступать в итальянскую Серию А. В настоящий момент ведущий защитник миланского Интера.

Сборная Японии 2018 состав давно обратила на себя внимание европейских скаутов, сложно представить команду бундеслиги, без японского легионера.

Сборная Японии на чемпионате мира по футболу 2018 выступит в группе Н, где ее соперниками станут команды Польши, Сенегала и Колумбии.