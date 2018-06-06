На Первенстве России по вольной борьбе определили лучших

Начало лета оказалось знаковым для молодых борцов-вольников. В Москве, в Российском государственном университете физической культуры и спорта, состоялось Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

На открытии соревнований присутствовали титулованные спортсмены – представители сборной СССР по вольной борьбе Олимпиады-80: Сергей Корнилаев, Магомед-Гасан Абушев, Сайпулла Абсаидов, Павел Пинигин и Магомедхан Арацилов. «Поддержка олимпийских чемпионов очень мотивирует молодежь, – уверен вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак. – Мотивирует на успех и на результат, ведь перед ними реальные примеры такого успеха, настоящие спортивные легенды. Почетные гости турнира и его победители демонстрируют, к чему юниоры должны стремиться и на кого равняться».









Сильнейшие борцы из разных регионов страны разыграли десять комплектов наград в разных весовых категориях. Поскольку турнир является отборочным к чемпионату мира, который пройдет в Бразилии в этом году, победители российского первенства получат преимущество при наборе в команду.

«Хотелось бы, чтобы больше молодежи приходило в борьбу, – подытоживает Карамалак. – Мы активно популяризируем турниры среди юниоров, кадетов, но мало агитируем. Между тем, если повсеместно развивать борьбу, хотя бы ввести элементы самообороны в школах, это пригодится детям как для общего физического развития, так и для дальнейшей жизни. Борцы всегда чувствуют себя увереннее и умеют себя защищать».









Победители Первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет:

До 45 кг – Павел Сагды (Тыва)

До 48 кг – Валерий Андросов (Якутия)

До 51 кг – Исраил Байтазаев (Дагестан)

До 55 кг – Джамбулат Кизинов (РСО-Алания)

До 60 кг – Шамиль Мамедов (Москва/Дагестан)

До 65 кг – Иналбек Шериев (Московская обл.)

До 71 кг – Махмуд Магомедов (Дагестан)

До 80 кг – Дмитрий Елканов (РСО-Алания)

До 92 кг – Алик Джигкаев (РСО-Алания)

До 110 кг – Сергей Козырев (РСО-Алания)