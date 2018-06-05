Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2018 сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта. Команда Саудовской Аравии буквально 15−20 лет назад, правила балом в азиатской конфедерации. Сейчас времена несколько изменились, и аравийцы не показывают результатов прошлых лет, когда с блеском выиграли три Кубка Азии.

На мировых чемпионатах команда славы не сыскала, особо памятен турнир 2002 года, когда «аравийские бразильцы» уступили на групповом этапе немецкой команде со счетом 8:0.

Начал тренировать команду голландский специалист Берт Ван Марвейк, а в ходе отборочного цикла на ЧМ-2018, буквально за два месяца до поездки в Россию, произошла неожиданная замена и главным тренером утвердили аргентинца Хуана Антонио Пицци

Общий уровень соперников тут ниже, чем в других квартетах, вот и напрашивается определение «группа жизни». И это не эмоции, а сухие цифры: среднее место команд этой группы в рейтинге ФИФА — 45, причем даже команда Саудовской Аравии опережает «матку» квартета Россию (63-е место против 65-го). Ближайший показатель, если что, — у группы G (26). Кажется, что Уругвай с одной из лучших пар форвардов в мире Суарес — Кавани должен уверенно побеждать, саудовцы будут последними, а за второе выходящее место поборются египтяне с хозяевами турнира. И с учетом того, что за африканскую сборную играют лидер «Ливерпуля» Салах и еще ряд игроков из Премьер-лиги, позиции россиян выглядят не такими безоблачными.

В футбол в Саудовской Аравии начали играть в середине прошлого столетия, но первые успехи пришли намного позже. Несмотря на это, команда участвовала в четырех чемпионатах мира и семи кубках Азии. Что говорит о доминировании аравийского футбола в восьмидесятых-девяностых годах.

Сборная страны, где до недавнего времени пользовались лунным исламским календарем, максимально ограничивают в правах женщин и не работают по пятницам. «Зеленых орлов» причисляют к главным аутсайдерам предстоящего чемпионата мира, но исключительно из-за отсутствия информации.

Но это одна из тех национальных сборных, что почти полностью составлены из игроков своего чемпионата. Вторая такая – сборная России. Сходство объясняется просто: и там и там есть нефть и лимит на легионеров.

Чемпионат Саудовской Аравии неоднократно реформировали. Сейчас он представляет собой лигу, в которую входят 14 клубов, - сообщает sports.ru. Каждая команда играет между собой дважды. Турнир перетекает в новое соревнование под названием «Кубок чемпионов стража двух святынь» (это титул короля Саудовской Аравии). В нем чемпиона определяют шесть лучших клубов страны и два обладателя сопутствующих кубков.

Команда Станислава Черчесова уже в первом туре встретится с национальной сборной Саудовской Аравии, - сообщил еженедельник "Футбол".