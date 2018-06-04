Приятным сюрпризом четвертого круга «Ролан Гаррос» стал проход Дарьи Касаткиной в четвертьфинал турнира, несмотря на внезапно измененные корты и прерванный посередине второго сета матч. О том, как удалось справиться с этими трудностями, корреспондент АН уточнил у победительницы после игры.

- Изменение кортов Сюзан Ленглен на Филипа Шатрие, похоже, принесло для Вас дополнительные проблемы в этот, и без того сложный матч?

- Да, было на самом деле дискомфортно. Потому что я не только ни разу не играла на этом корте, но даже ни разу не тренировалась. Кроме того, это произошло в самый последний момент, и мы просто бегом бежали сюда с корта Сюзан Ленглен. Вот такая смешная получилась ситуация. Но я рада, что в итоге смогла наконец-то сыграть на одном из моих любимых кортов.

- А вчера, когда прекратили матч при счете 3:3, Вас об этом спросили? Вы были согласны?

- Мы с Каролиной были согласны еще до этого, после первого сета, но нам сказали, что мы должны еще играть. Но когда при счете 3 : 3 мы подошли к рефери и сказали, что мы уже больше не можем выступать, нас, наконец, перенесли.

- Вас словно парализовало в первом гейме на своей подаче. Почему?

- На самом деле есть огромная разница между тем как подавать на таком большом корте, как Филип Шатрие, и на обычном корте. Я вообще была к этому не готова и меня реально "зажало". Я не понимала, что происходит. Я ускоряю мяч, а он вообще не летит, первый летит в сетку, а второй под заднюю линию, а я пытаюсь понять, что происходит, говорю себе: «Даша, что ты делаешь?" В итоге я быстро поняла, что главное - первым мячом хоть как-нибудь попасть в корт, а дальше уже проводить хороший розыгрыш.

- Вы говорили, что не смотрите сетку, но в результате она оказалась очень неплохой для Вас на этом турнире. Что думаете по поводу следующего матча?

- Сейчас все играют очень круто, и уровень женского тенниса немного стабилизировался и поднялся. Сейчас каждый круг, каждый соперник - очень непростое состязание. Следующий круг я играю с победительнице турнира Большого шлема, победительницей турнира Майами ореn, представительницей топ-10. Но это уже четвертьфинал.

- Вы уже играли против нее? Если да, то в чью пользу счет?

- Да, два раза. Счет: один-один.

- Вы изменились с момента прошлогоднего «Ролан Гарроса»?

- Сегодня я на сто процентов знаю, что мне нужно, чего я хочу от своей карьеры и от себя. В прошлом году этого еще не было.