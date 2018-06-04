Сборная Египта на ЧМ-2018

Сборная Египта в нашей группе чем-то напоминает валлийцев на Евро-2016. Нетоповая сборная, впервые за долгое время квалифицировавшаяся на крупный турнир, с ярко выраженным лидером – Мохамедом Салахом. Вингер «Ливерпуля» забивал во всех четырех победных матчах «фараонов» в решающем отборочном турнире. Он стал автором победного дубля в домашней игре против Конго, сведя с ума 90 тысяч болельщиков на трибунах стадиона в Александрии, а вместе с ними и всю страну.

В последних 18 матчах за национальную команду Салах забил 15 голов. Прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата Англии, продолжающий бить рекорды результативности в «Ливерпуле». В этом сезоне он трижды признавался лучшим игроком месяца и стал первым футболистом с момента ухода Луиса Суареса, забившим больше 14 голов за «Ливерпуль» по ходу кампании. А ведь сейчас только декабрь. «Удовольствие» играть против Салаха на себе ощутил Георгий Джикия. «Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима Комбаров его закрывает. С меня хватит», — сказал Джикия после матча ЛЧ против «Ливерпуля» в Москве.

В 1934 году сборная Египта стала первой африканской командой, принявшей участие в финальной стадии чемпионата мира. Повторного участия на ЧМ африканцам пришлось ждать 56 лет, а затем наступил новый перерыв, продлившийся 28 лет. Чтобы добыть путевку на чемпионат мира, египтянам пришлось одолеть Уганду, Гану и Конго. «Черные звезды» из Ганы участвовали в трех последних ЧМ и считались фаворитами группы, но по ходу отборочного турнира одержали лишь одну победу. А за единственную путевку египтяне в итоге боролись с Угандой. После четырех матчей «фараоны» одержали три победы, и в случае успеха в пятом туре они бы квалифицировались на ЧМ. Домашний матч против Конго не обошелся без драмы со счастливым концом. Египтяне повели в счете во втором тайме, но пропустили на 88-й минуте. В компенсированное время хозяева заработали пенальти, хладнокровно реализованный Салахом. Фотографии празднующего ночного Каира заполонили интернет, но больше всего прославился один из болельщиков «фараонов». Эмоциональный одноногий фанат своими зажигательными празднованиями впечатлил пользователей соцсетей. Один из них, из Саудовской Аравии, пообещал купить мужчине протез и оплатить поездку в Россию на ЧМ. Он заявил, что купит египтянину билеты, компенсирует проживание и питание, если тот захочет посетить турнир.

Как ни парадоксально, но одной из слабых сторон египтян можно назвать их самую сильную сторону. Речь о Мохамеде Салахе. Зависимость команды от одного футболиста делает ее заложником определенного игрового стиля, что в итоге может негативно отразиться на результате. Ведь если у главной звезды не заладится игра, то это может психологически надломить всю сборную. Возможно, для предстоящего ЧМ у Купера будет тот самый резервный план «Б», способный перевернуть ход событий. Но на данный момент в составе египтян даже нет забивного форварда. Купер делает акцент на физическую выносливость и пропагандирует оборонительный стиль игры. Чтобы прорваться к воротам африканцев, придется преодолеть препятствия в виде опорника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни и мощного защитника из «Вест Бромвича» Ахмеда Хегази. Египтяне предпочитают использовать прессинг и проводить молниеносные контратаки, в чем особенно полезен и эффективен Салах.

Сборная Египта не входит в число основных фаворитов мирового первенства, поэтому рассчитывать на простую группу африканцам было бессмысленно. Но итоги проведённой оргкомитетом FIFA 2018 жеребьёвки должны были порадовать поклонников команды. Имеющийся расклад оставляет сборной отличные шансы на выход в плей-офф, где, правда, их будет ждать крайне серьёзный противник.

В результате распределения сборных по группам в одном квартете с египтянами оказались их географические соседи из Саудовской Аравии, сильные уругвайцы и хозяева мундиаля – сборная России. Каждый из перечисленных соперников (в меньшей степени это касается аравийцев) способен нанести Фараонам болезненное поражение, но ни одна из названных сборных не выглядит непобедимой. Всё это позволяет египтянам делать максимально оптимистичные прогнозы.