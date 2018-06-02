Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Вятчанин заканчивает карьеру

В субботу, 2 июня, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине по плаванию Аркадий Вятчанин сделал важное заявление. Спортсмен объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Пловец подчеркнул, что с нетерпением смотрит в будущее и хочет поделиться своим опытом с другими. Аркадий поблагодарил тренера Грегга Троя и всех, кто помогал ему оставаться на высоком уровне все последние годы, сообщает портал SwimSwam.

Напомним, что после конфликта с Всероссийской федерацией плавания Вятчанин принял решение сменить свое спортивное гражданство на сербское. Однако впоследствии ему не позволили выступить на Олимпиаде 2016 года за вышеуказанную страну. Тогда пловец стал членом сборной Соединенных Штатов Америки.