Губерниев эмоционально высказался в адрес биатлониста Шипулина

Известный российский спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался в адрес российского биатлониста, олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете Антона Шипулина.

В субботу, 31 марта, Шипулин занял 10 место в спринтерской гонке на чемпионате России и объявил о завершении выступлений в текущем сезоне. "Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль - скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование - пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее", - написал Шипулин в Instagram.

Дмитрий Губерниев назвал уральского биатлониста настоящим лидером и гордостью русской земли, - сообщает Ura.ru.

В Instagram Губерниев поблагодарил Шипулина за прошедший сезон: "Я очень тебе благодарен!!! Ты завершаешь сезон!!! Просто спасибо!!! За радость, эмоции, за победы! Гордость земли русской!!!». Как особое достоинство Губерниев отметил способность Шипулина уважать одинаково друзей и врагов. «Ты огромный молодец, никогда не ныл, не бил своих и был настоящим лидером! Не капитаном — ЛИДЕРОМ!!! Командиром! Уважающим партнеров, друзей и врагов! Спасибо, Антон Шипулин!!! Я тебе очень благодарен!!! Брат!!!".

Антон Шипулин признал, что "были допущены ошибки, которые нужно исправлять". "И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть - это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков. Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнерам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне", - написал биатлонист.

Спортсмен поблагодар всех своих родных: жену, родителей, сестер и отдельно болельщиков: "Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку".