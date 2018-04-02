Противостояние "Уфы" и "Зенита" в 24 туре российской Премьер-лиги (РФПЛ) обращало на себя внимание, ведь команды являлись соседями по турнирной таблице, занимая соответственно шестое и пятое места.

После трёх подряд нулевых ничьих команда Роберто Манчини рассчитывала вернуться на полосу побед, что было важно, ведь питерцы борются за место в зоне Лиги чемпионов. Уфимцы также желали добиться положительного результата после двух побед кряду.

Футболистам приходилось бороться не только друг с другом, но и с погодными условиями. В Уфе шёл довольно сильный снег, который заметал футбольное поле. Капризы погоды не помешали команде Сергея Семака уже в дебюте соорудить опасный момент. После заброса Иван Обляков пробивал с лёта из района угла вратарской площади, но Андрей Лунёв справился как с первым ударом, так и с добиванием.

"Зенит" смотрелся не лучшим образом, но на 17 минуте именно команда Роберто Манчини смогла открыть счёт. После подачи из глубины Себастьян Дриусси подобрал мяч и покатил его правее на Бранислава Ивановича. Опытный серб справа с острого угла буквально прошил Александра Беленова. В скором времени питерцы смогли упрочить своё преимущество в счёте. Йонуц Неделчару пытался прервать подачу с фланга, но вместо этого головой отправил игровой снаряд в сетку собственных ворот.

После ударного отрезка "сине-бело-голубые" получили возможность играть по счёту. На заснеженном поле проходило много борьбы и практически не было моментов – такой сценарий вполне устраивал питерцев. Незадолго до перерыва "Зенит" имел возможность довести дело до разгрома. Леандро Паредес со стандарта исполнил подачу на набежавшего Антона Заболотного, однако последний умудрился с линии вратарской площади головой пробить над перекладиной.

После перерыва игра в снежной Уфе продолжала проходить преимущественно между штрафными площадками. И всё же ближе к средине второго тайма команда Сергея Семака смогла обострить интригу, сократив разрыв в счёте. Иван Обляков справа в чужой штрафной площади раскачал защитника и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда пробил головой Иван Пауревич. Этот удар заблокировал Бранислав Иванович, но сам Пауревич оказался более удачлив на добивании.

"Уфа" воодушевилась и устремилась в атаку, рассчитывая уйти от поражения. Тем не менее, ближе к концовке хозяева чуть не помогли соперникам поставить точку. Боян Йокич сделал сильную передачу назад, Александр Беленов не успел к мячу, но в итоге он прокатился мимо рамки. До финального свистка счёт 1:2 сохранился на табло. "Зенит" прервал ничейную серию и как минимум на несколько часов поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после выездной победы над «Уфой» выразил недовольство условиями, в которых проходил матч, и судейством:

- Это был хороший хоккейный матч, возможно, дальше при таких условиях будем просить помощи у хоккейного СКА. Подобные условия превращают матч в бойню. Очень трудно показывать хороший футбол, но я рад, что мы добились победы.

- Нам не дали нам пенальти за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь. Также я не могу понять, за что дали желтую карточку Кришито.

Счет 2:1 в пользу "Зенита".