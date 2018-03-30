Бухгалтер встал в ворота и стал звездой матча в НХЛ

Американский бухгалтер Скотт Фостер неожиданно для себя стал вратарем команды «Чикаго Блэкхокс», звездой матча и игрового дня Национальной хоккейной лиги США.

Контракт с командой НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Скотт Фостер подписал непосредственно перед выходом на лед. До этого 36-летний бухгалтер играл в студенческой лиге NCAA, и с получением диплома, казалось, завершил свою хоккейную карьеру. Не тут-то было.

Фостеру пришлось выйти на замену после того, как оба голкипера «Чикаго Блэкхокс» выбыли из строя с травмами. Скотт провел 14 минут, защищая ворота, и отразил 7 атак из 7. Короткое, но триумфальное выступление сделало его звездой матча и игрового дня НХЛ, видеоотчет об этом матче доступен на сайте НХЛ.

«Я был в шоке, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом просто отключился… Но это – исполнение мечты, этого у меня уже никто не отнимет. Будет о чем рассказывать семье и друзьям. Ведь еще пару часов назад я сидел в офисе за компьютером, как обычный бухгалтер», - поделился Скотт Фостер впечатлениями после матча.

В этом звездном для бухгалтера Скотта Фостера матче «Чикаго Блэкхокс» одержали победу над командой «Виннипег Джетс» со счетом 6-2, пишет Lenta.ru.