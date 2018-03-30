От тайги до британских морей самбо российское всех сильней!

В нынешнем году исполняется 80 лет с того момента, как в нашей стране был принят Указ о развитии такого вида единоборств, как самбо. Напомним, что слово «самбо» означает «самозащита без оружия» и составлено из начала этих слов, и сложилась на основе обобщения её основателями самобытной техники национальных видов борьбы народов СССР.

Новое возрождение

Вплоть до второй половины 80-х годов прошлого века, самбо по популярности почти не уступало футболу и хоккею. Это уже потом на авансцену стали выходить восточные единоборства. А до этого, трудно было найти двор, где бы какой-нибудь подросток не посещал секцию самбо, чем вызывал восхищение у представительниц прекрасного пола и уважение вперемежку с завистью у сверстников.

В последнее десятилетие, постепенно, шаг за шагом этот самобытный и воистину национальный вид спорта, снова начал набирать былую мощь и популярность. Это наглядно показал последний Кубок мира на призы Анатолия Харлампиева, который прошел в столичном Центре спорта и образования «Самбо – 70» и собрал борцов почти из 30 стран мира

В настоящее уместно сказать, что самбо снова популярен от Калининграда до Камчатки. Чтобы не быть голословными, журналист «Аргументов недели» и узнал, как обстоят дела с развитием этого вида спорта в этих регионах.

Калининград: По стопам отца

Федерацию самбо в регионе возглавляет совсем молодой Владимир Хлопецкий. Мастер спорта по самбо и дзюдо. А началось все с его отца, известного в мире самбо человека Анатолия Хлопецкого, который по-существу заново и возродил этот вид спорта в Калининграде. И в начале века привез чемпионат мира в родной город, а в 2001 – 2002 годах был вице-президентом Всероссийской федерации. Увы, но около трех лет, в самом расцвете сил и лет он ушел из жизни. Теперь, в городе в числе прочих проводится и турнир его памяти.

- Сейчас самбо, как третий урок физкультуры включен в программу шести школ региона, - рассказывает Владимир Хлопецкий. – Этим видом спорта сейчас занимается около 1000 детей. Считаю, что достойный показатель. В регионе активно действует проект «Самбо в школы». Прорыв произошел в последние годы. Детям преподают азы самбо. Как правильно заниматься, защититься или защитить других от хулиганов. Цели ставить на поток профессиональных спортсменов – нет. Если у кого-то будет получаться – хорошо. В любом случае - это будет полезно. Живой пример у всех перед глазами: глава государства Владимир Владимирович Путин, который любит и поддерживает спорт, занимался борьбой, находится в прекрасной физической форме.

Кроме собственно школ, проводятся и всевозможные праздники и фестивали, где самые маленькие участвуют во всевозможных играх, которые носят элементы борьбы, развивают силу, ловкость, координаццию. И отрадно, что родители все больше и больше понимают важность занятий самбо и охотно приводят детей в секции и поощряют введения дополнительного урока в школах.

Камчатка: Борцовский полуостров

Этот полуостров, у самбистов ассоциируется с легендарной Светланой Галянт – восьмикратной чемпионкой мира , восьмикратной обладательницой Кубка мира. Она выступала на ковре более двух с половиной десятилетий и закончила карьеру только в 2014 году. В настоящее время, помимо тренерской работы, Светлана Алексеевна ещё и депутат Законодательного собрания Камчатского края.

- До 2009 года в крае была федерация борьбы, которая объединяла и самбо, и дзюдо. – Рассказал «АН» исполнительный директор федерации самбо Камчатского края Аслан Садуев. – И тогда самбо по-существу держалось только за счет успехов Светланы Алекссевны. Массового наплыва в секцию не было. Но именно, тогда чуть больше восеми лет назад все стало меняться. Тогда отдельно создали краевую федерацию самбо, а президентом Борис Александрович Невзоров. Именно после его прихода и началось развитие этого вида единоборств на Камчатке. Невзоров сам в прошлом хороший спортсмен, служил в ВДВ, занимался боевым самбо, кандидат в мастера спорта по боксу, работал в УВД. Поэтому спорт в целом и самбо в частности, знает не понаслышке. И работа пошла. Сейчас Борис Александрович – член Совета Федерации и возможностей для развития стало ещё больше.

Главное, что изменилось за последние годы, то, что представителей Камчатки стали всерьез воспринимать на соревнованиях не только по Дальнему Востоку , но и по всей России и за рубежом. Раньше, чего уж скрывать, на соревнованиях к борцам с полуострова относились , скажем так несерьезно, как организаторы, так и судьи.

- Когда федерация стала самостоятельной, то мы стали проводить семинары, приглашать на них известных спортсменов, судей, проводить соревнования, - продолжает разговор Садуев. – И постепенно Камчатка стала серьезной силой.

На карте Всероссийского самбо - один из самых значимых - турнир памяти мастера спорта международного класса Владимира Пушницы, куда приезжают симльнейшие российские самбисты. Также в одной из школ введен третий урок физкультуры. На очереди ещё две. Самбо реально стал популярным видом спорта на полуострове.

- Надеюсь, когда – нибудь наш вид спорта получит олимпийский статус. Реальный шанс был в 1980 году во время проведения Олимпиады в Москве. – Вновь говорит Аслан Садуев. – Но тогда в «верхах» все-таки отдали предпочтение другому виду спорта. Сейчас же считаю, что невключение этого вида спорта в программу Олимпиад – решение чисто политическое. Самбо уже представлено на Азиатских, Африканских играх, проводятся кубки и чемпионаты мира. Боятся дать России шанс. Тем более в нынешней ситуации. Но, я уверен, что рано или поздно самбо будет представлено на Играх. Тем более, с таким сильным Президентом страны, как наш.