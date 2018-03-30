США не пускает российских борцов на Кубок мира

США вновь смешивают политику и спорт. Доходит уже до абсурда. Недавно стало известно, что американское консульство отказало в выдаче виз сборной России по вольной борьбе, которая собиралась принять участие в Кубке мира. Он должен пройти в Айова-сити (штат Айова) с 7 по 8 апреля.

Официальная причина, по которой нашим спортсменам и тренерам не дают визы – они должны пройти обязательное собеседование лично с консулом. Мол, таковы правила и даже ради участников международных состязаний очередь они двигать не собираются.

Как заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев: «Это беспрецедентно: я уже больше 30 лет в спорте, и никогда в жизни такого не было. Даже в советские времена мы приезжали в США, там были интересные схватки, много общения. Чувствовалась какая-то напряженность, но чтобы вообще не пустить спортсменов на соревнования... Это беспредел».

Заявление на выдачу виз естественно подавалось ведь не за неделю до соревнований. В конце концов, новичков ведь в этом деле нет, и раньше наши борцы как-то без всяких проблем принимали участие в турнирах организованных в США. Более того, изначально собеседование на выдачу виз было назначено на 28 марта. Но в итоге было отменено.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой подобный акт американского консульства выглядит как давление на Россию:

«Вызывает крайнее возмущение отказ Посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз. Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала. Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты – мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов… Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя – там играют нечестно», – говорится в заявлении М. Захаровой на официальном сайте МИД.

Слабо верит в нехватку персонала и вице-президент ФСБР Григорий Карамалак:

«Личное моё мнение – вся эта история чисто политическая. Даже если в последний момент визы всё-таки дадут – это всё равно неправильно и неспортивно. Борцам же нужно время на перелёт, акклиматизацию, а ведь уже 5 апреля должно состояться взвешивание!

Была надежда, что после Олимпиады градус противостояния как-то снизится, отношение к нашей стране и атлетам будет лучше, но не тут-то было.

Подобными действиями представители США только вредят самому турниру. Уровень конкуренции на Кубке мира без России будет существенно ниже, следовательно, и соревнования будут менее зрелищными. Зрителю это будет не так интересно уже.

Мне непонятно почему такая страна, как США опускается до такого низкого уровня провокаций и манипулирует спортсменами? Это выглядит очень позорно и мелочно», – поделился с «АН» Г. Карамалак.

Вообще именно этот Кубок мира по вольной борьбе рискует оказаться самым бестолковым и скандальным. Помимо нашей сборной трудности с получением виз испытывают ведущие спортсмены Азербайджана и Казахстана. Представители сборных этих стран заявили, что если проблемы не решатся в ближайшее время, то они будут бойкотировать турнир. Кроме того объявлен бойкот сильнейшим участником – сборной Ирана в связи с тем, что страна лишилась права проводить один из международных стартов.

Если все 4 сборных не доедут до США, то на Кубке мира будет присутствовать только представители Японии, Кубы, Грузии и непосредственно хозяева турнира. Что больше уже похоже на какой-то фарс. Причём, вряд ли американские спортсмены вообще хотят такой «помощи» от своих политиков. После таких событий цена золотых медалей не стоит и гроша.