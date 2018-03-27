В матче сборной России с Францией отличился Фёдор Смолов
27 марта 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу проиграла сборной Франции со счетом 1:3. В российской команде отличился Фёдор Смолов. Гол в ворота французов он забил на 68-й минуте. Игорь Смольников отдал передачу Смолову с правого фланга.
Защитники соперников не смогли ее прервать. Мяч пришел на ногу Смолову. И он спокойно пробил в пустой ближний угол ворот французов. Встреча сборных России и Франции состоялась 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".
Несколько дней назад подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бразилии. Первый вице-президент РФС Никита Симонян, комментируя поражение сборной России от Франции, отметил, что пока россияне уступают и бразильцам, и французам в мастерстве, - сообщает Sport24.ru.
Впереди у сборной России матчи со сборными Австрии и Турции.
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