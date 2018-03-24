Появилась видеозапись произвольной программы Алины Загитовой в Милане
24 марта 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликована видеозапись произвольной программы фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. 15-летняя Загитова, завоевавшая "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, упала три раза.
"Бывает, что и олимпийские чемпионки падают", - грустно сказала знаменитый тренер Татьяна Тарасова, комментируя падение Алины после сложного прыжка, который она безупречно выполняла на играх.
После выступления Алина расплакалась. "Не очень простое дело чемпионат мира", - констатировала легендарный тренер.
Тарасова рассказала, что Загитова выросла после Олимпиады на три сантиметра.
Болельщики поддержали Алину. "Алиночка! Не переживай у тебя все ещё впереди. Мы тебя все любим ты умница и красавица", "Бывают неудачные дни. Алина в любом случае молодец. Умница и красавица! Главное золото олимпийское взяла. Удачи в следующем году. Все победы еще впереди!".
Один из тренеров россиянки уже прокомментировал неудачное выступление Алины Загитовой, напомнив, что ей всего лишь 15 лет.
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