Появилась видеозапись произвольной программы Алины Загитовой в Милане

В сети опубликована видеозапись произвольной программы фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. 15-летняя Загитова, завоевавшая "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, упала три раза. Тренер Алины Загитовой о выступлении фигуристки на ЧМ: "Станет сильней"

"Бывает, что и олимпийские чемпионки падают", - грустно сказала знаменитый тренер Татьяна Тарасова, комментируя падение Алины после сложного прыжка, который она безупречно выполняла на играх.

После выступления Алина расплакалась. "Не очень простое дело чемпионат мира", - констатировала легендарный тренер.

Тарасова рассказала, что Загитова выросла после Олимпиады на три сантиметра.

Болельщики поддержали Алину. "Алиночка! Не переживай у тебя все ещё впереди. Мы тебя все любим ты умница и красавица", "Бывают неудачные дни. Алина в любом случае молодец. Умница и красавица! Главное золото олимпийское взяла. Удачи в следующем году. Все победы еще впереди!".

Один из тренеров россиянки уже прокомментировал неудачное выступление Алины Загитовой, напомнив, что ей всего лишь 15 лет.