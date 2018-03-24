Тренер Алины Загитовой о выступлении фигуристки на ЧМ: "Станет сильней"
24 марта 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница Олимпийских игр-2018 Алина Загитова три раза упала в произвольной программе на Чемпионате мира в Милане и оказалась только на пятом месте. А после короткой программы 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе показала второй результат.
Первой шла итальянская фигуристка Каролина Костнер. Алина отставала от итальянки всего лишь на 0,76 балла.
В итоге чемпионкой мира стала канадка Кэйтлин Осмонд. Второе и третье места заняли представительницы Японии Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.
Наши девушки не смогли попасть в число призеров впервые с 2013 года. Загитова - 5 место. Восьмое место заняла воспитанница Елены Водорезовой Мария Сотскова, 19-е – Станислава Константинова.
После короткой программы Алина Загитова разрыдалась прямо на льду. Понятно, что из-за ошибок судьи сняли баллы.
Один из тренеров Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз дал короткий комментарий после неудачного проката спортсменки на чемпионате мира в Милане. Глейхенгауз извинился перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и тренерский состав. Он напомнил, что Алине 15 лет, и это ее дебютный чемпионат мира." К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт", - высказался Глейхенгауз. Комментарий тренера опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
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