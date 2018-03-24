Победительница Олимпийских игр-2018 Алина Загитова три раза упала в произвольной программе на Чемпионате мира в Милане и оказалась только на пятом месте. А после короткой программы 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе показала второй результат. Алина Загитова станцевала "черного лебедя" на ЧМ-2018 в Милане

Первой шла итальянская фигуристка Каролина Костнер. Алина отставала от итальянки всего лишь на 0,76 балла.

В итоге чемпионкой мира стала канадка Кэйтлин Осмонд. Второе и третье места заняли представительницы Японии Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

Наши девушки не смогли попасть в число призеров впервые с 2013 года. Загитова - 5 место. Восьмое место заняла воспитанница Елены Водорезовой Мария Сотскова, 19-е – Станислава Константинова.

После короткой программы Алина Загитова разрыдалась прямо на льду. Понятно, что из-за ошибок судьи сняли баллы.

Один из тренеров Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз дал короткий комментарий после неудачного проката спортсменки на чемпионате мира в Милане. Глейхенгауз извинился перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и тренерский состав. Он напомнил, что Алине 15 лет, и это ее дебютный чемпионат мира." К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт", - высказался Глейхенгауз. Комментарий тренера опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.