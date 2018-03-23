Черчесов прокомментировал разгром сборной РФ в матче с Бразилией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал неудачный результат россиян. Сборная Бразилии в товарищеском матче в Лужниках разгромила сборную России со счетом 3:0.

«Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас игроки, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды», — заявил тренер, передает ТАСС. Как отметил Черкесов, «снова строим с нуля».

Черчесов подчеркнул, что буквально за 30 секунд до каждого гола готовились замены игроков. «Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков», – сказал тренер. Черкесов подчеркнул, что в такие моменты нельзя отдавать инициативу и сказал, что в дальнейшем надо посмотреть, что надо срочно менять.

Все голы были забиты во втором тайме, отличились Миранда (53-я минута), Филиппе Коутинью (62, с пенальти) и Паулиньо (66). По итогу матча Бразилия владела мячом 62% времени.