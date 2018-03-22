Черчесов рассказал о напившемся русской крови допинг-офицере

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как проходило тестирование российских футболистов перед товарищеским матчем со сборной Бразилии.

Наши футболисты проходили процедуру тестирования вчера, 21 марта. Вставать им пришлось в шесть утра, а сбор анализов на допинг-пробы растянулся на пять часов, потому что в расположение российской сборной по футболу прибыл только один допинг-офицер, как сообщает Lenta.ru.

Комментируя вчерашнюю процедуру, российский тренер был весьма сдержан в оценках. «Ну покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал – и дай Бог ему здоровья. Не хотелось бы, чтобы эту тему продолжали мусолить», - подытожил Станислав Черчесов.