На чемпионате мира от Загитовой не ждут новых рекордов

Российский тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев не ожидает от олимпийской чемпионки Алины Загитовой новых рекордов на чемпионате мира по фигурному катанию.

Виктор Кудрявцев считает, что пик спортивной формы Алины Загитовой пришелся на Олимпийские игры в Пхенчхане, благодаря блестящей тренерской работе Этери Тутберидзе. И на чемпионате мира в Италии спортсменка вряд ли станет биться за новые рекорды.

Публикация от Alina Zagitova (@alina_zagitova_fans)4 Мар 2018 в 9:29 PST

Кроме того, тренер посоветовал Алине Загитовой спокойно откатать свою программу, не допустить ошибок в катании и без лишних нервов взять свое. «Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее. Но качественный «десерт» после Олимпиады зрителям будет обеспечен», - считает Виктор Кудрявцев.

15-летняя Алина Загитова выиграла на Зимней Олимпиаде-2018 одну золотую и одну серебряную медаль. Серебро она взяла в командном зачете, а золото завоевала в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Милане с 19 по 25 марта, напоминает Lenta.ru.