Алексей Евченко будет драться в Америке

После того, как в декабре прошлого года у известного челябинского профессионального боксера Алексея Евченко сорвался долгожданный титульный бой, и он сам, и его тренер Сергей Новиков немого загрустили. Долгие месяцы изнурительных тренировок, запланированный выход на пик спортивной формы и вот…



Но тут, совершенно неожиданно, раздался звонок по межгороду.



Еще один воспитанник Сергея Новикова - великий Сергей Ковалев, лично позвонил в Челябинск из Америки, и предложил Алексею Евченко побоксировать в его программе в Нью-Йорке, в самом, наверное, известном боксерском зале. В знаменитом «Мэдисон-сквер-гардене». Недаром же жители Нью-Йорка говорят так: «Если событие крупное, оно, по всей вероятности, происходит в «Гардене». Известно, что именно там всегда проходят центральные бои лучших профессиональных боксёров мира. На этой арене выступали такие боксёры, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и Рой Джонс.











Алексей Евченко – друг нашей газеты



Сергею Ковалеву (31-2-1, 27 KO),тогда предстояло провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), против россиянина Игоря Михалкина (21-1, 9 KO). И, конечно же, выступление в андеркарде (англ. undercard переводится как «карта более низкого достоинства») — предварительных боксёрских боях перед основным поединком грандиозного вечера бокса для Алексея Евченко было крайне привлекательным. Потому, что обладая поистине чемпионским железобетонным характером, он всегда был готов сражаться с любым соперником. И чем тот опаснее и титулованнее, тем лучше. Тем интереснее его победить. И заслужить право на новый бой с еще более матерым бойцом. Тем более что обычно для андеркарда, выбираются исключительно боксёры, подающие надежды и мечтающие стать чемпионами. И бывает так, что бой на андеркарде может быть гораздо более драматичным и зрелищным, чем даже основной «бой звёзд».











Сергей Ковалев и Алексей Новиков в Нью-Йорке



Подготовка Алексея Евченко к ответственному поединку проходила на берегу Тихого океана в боксерском тренировочном лагере в городе Окснард, в округе Вентура, штат Калифорния под руководством тренера по боксу Сергея Ковалева - Аброр Турсунпулатова. Как обычно с новым боксером работала тренерская команда. Было много силовой и круговой подготовки. Жесткие спарринги. А в их завершении работа на боксерских лапах или мешке. Но для челябинского боксера подобная работа была вполне привычной. Потому, что у себя дома в спортклубе «Урал», его тренер Сергей Новиков, проводит боксерские тренировки соответствующие мировому уровню. И дает такую школу, что американским мастерам особ-то и нечего было добавить. К тому же в Америке с Алексеем Евченко и Сергеем Ковалевым работал, еще один их земляк – челябинец Василий Голуб, специалист по восстановительной медицине и адаптации к нагрузкам.









Алексей Евченко и Гарри Грэй

Первоначально соперником Евченко планировался чемпион мира 2008 года, но затем его пришлось заменять. Алексею предложили на выбор: боксера – левшу, победившего в 10 боях. Или более опытного – правшу. Алексей, естественно выбрал соперника посерьезнее. И уже в поединке буквально разгромил его. Бой по решению судьи, остановили в четвертом раунде, так как американский боксер уже по существу не мог сопротивляться.



После боя Эдис Климас, менеджер Ковалева сказал Алексею Евченко, что хотел бы продолжения работы с ним. Пригласил его для проведения дальнейших боев.