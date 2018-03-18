Россия заняла второе место в итоговом медальном зачёте Паралимпиады-2018

Сборная России заняла второе место в итоговом медальном зачете на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. В копилке нашей команды 8 золотых медалей.

В последний день соревнований наши спортсмены не смогли завоевать наград, но сохранили за собой второе место в неофициальном медальном зачете. Всего у нашей сборной 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. На первое место вышла паралимпийская сборная США, у них 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых наград. Замкнули тройку лидеров канадцы – 8 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых медалей.

По мнению главы Международного Паралимпийского Комитета (МПК) Эндрю Парсонса, российские паралимпийцы на этих соревнованиях продемонстрировали удивительный бойцовский дух и волю к победе. Церемония закрытия Паралимпийских игр-2018 состоится в Пхенчхане сегодня, 18 марта, сообщает RT.