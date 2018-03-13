Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Российская спортсменка Екатерина Румянцева выиграла третью золотую медаль на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Второе место заняла Анна Миленина.

Екатерина Румянцева завоевала победу в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок. К финишу она пришла с результатом 34 минуты 10,0 секунд, допустив один промах на четырех огневых позициях. Анна Миленина допустила два промаха, ее время составило 35 минут 30,0 секунд. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко с результатом 36 минут 23,6 секунды, сообщает РИА Новости.

Ранее Екатерина Румянцева одержала победу в биатлонной гонке на 6 км и в лыжной гонке на 15 км, принеся еще две золотых медали в копилку Российской сборной на Паралимпиаде-2018.