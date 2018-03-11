За последние 4 месяца в Петербурге прибавилось 27 новых хостелов

За последние четыре месяца в системах онлайн-бронирования в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, прибавилось 140 новых хостелов. К такому выводу пришли сотрудники сервиса OneTwoTrip, проанализировав динамику появления в базе дешевых средств размещения.

Новые объекты сферы гостеприимства появились по всех 11 городах Чемпионата, Лидером по росту числа хостелов стала Москва – там прибавилось 60 дешевых мест ночлега. Северная столица на втором месте – здесь хостелов стало больше на 27. В Казани их число увеличилось на 11, в Екатеринбурге и Сочи – на 8, в Нижнем Новгороде и Самаре – на 7, в Калининграде – на 5, в Ростове-на Дону и Волгограде на 3, в Саранске – на 1.

По мнению Аркадия Гинеса, директора по развитию сервиса OneTwoTrip, такая динамика связана с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. «Хостелы - один из самых простых сегментов рынка гостеприимства по стоимости входа в бизнес, поэтому желающих попробовать себя в нем в преддверии ажиотажного спроса оказалось достаточно много. Они открываются заранее, чтобы отработать внутренние процессы и накопить отзывы, на которые болельщики обязательно будут обращать внимание при выборе», - отметил эксперт. Гинес прогнозирует, что новые хостелы с большой долей вероятности продолжат появляться в городах и в оставшиеся до чемпионата месяцы.

(По материалам сайтов superhostel.ru spbdnevnik.ru kommersant.ru)