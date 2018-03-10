Представлен официальный гимн ЧМ-2018
10 марта 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
В сети представлен официальный гимн чемпионата мира 2018 года по футболу. Американский певец Джейсон Деруло выложил гимн в YouTube. Композиция получила название Colors. Джейсон Деруло и исполнит гимн ЧМ-2018 на открытии мундиаля.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах.
ЧМ стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. В России началась подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу.
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