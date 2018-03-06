Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение The Times о том, что знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью получит £1 млн за пять дней работы в команде телеканала RT.

Симоньян поставила два балла за креативность и отметила, что надо было сообщить, что тренер "будет получать миллион фунтов в час и есть чёрную икру одноразовыми золотыми ложками", - передает RT.

The Times ранее сообщила, что португальский специалист отклонил аналогичные предложения BBC и ITV. Моуринью заработает более £ 1 млн (€ 1,1 млн) за пять дней сотрудничества с телеканалом. Таким образом, за один день он будет получать более £ 200 тыс. (€ 225 тыс.).

Жозе Моуринью будет комментировать события ЧМ-2018 вместе с командой телеканала RT, выступать как эксперт и делиться знаниями с телезрителями.