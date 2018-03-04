Скончался капитан футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори
4 марта 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан и защитник итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори скончался. Известие об этом опубликовано на портале Football Italia.
Давиде Астори был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере в городе Удине. Команда «Фиорентина» приехала сюда, чтобы провести матч с клубом «Удинезе» в 27-м туре чемпионата Италии. Предположительно, он умер во сне. Ему был 31 год.
Пресс-служба футбольного клуба «Фиорентина» подтвердила известие о смерти капитана команды. Подробностей о случившемся пока не сообщается. Назначенный на сегодня матч отменен, сообщает ТАСС.
Давиде Астори пришел в «Фиорентину» в 2016 году. До этого он играл за клуб «Рома». В нынешнем сезоне Давиде Астори провел 27 матчей и забил один гол.
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