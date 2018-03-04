Капитан и защитник итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори скончался. Известие об этом опубликовано на портале Football Italia.

Давиде Астори был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере в городе Удине. Команда «Фиорентина» приехала сюда, чтобы провести матч с клубом «Удинезе» в 27-м туре чемпионата Италии. Предположительно, он умер во сне. Ему был 31 год.

Пресс-служба футбольного клуба «Фиорентина» подтвердила известие о смерти капитана команды. Подробностей о случившемся пока не сообщается. Назначенный на сегодня матч отменен, сообщает ТАСС.

Давиде Астори пришел в «Фиорентину» в 2016 году. До этого он играл за клуб «Рома». В нынешнем сезоне Давиде Астори провел 27 матчей и забил один гол.