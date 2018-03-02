Керлингист Крушельницкий опроверг слухи, что мельдоний подмешала бывшая девушка

Российский керлингист Александр Крушельницкий, допинг-проба которого на Олимпийских играх 2018 года дала положительный результат на наличие мельдония, опроверг слухи, что запрещенный препарат ему могла подмешать его бывшая девушка.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о ходе дела Крушельницкого, сообщает Газета.ру. Сам Крушельницкий говорит, что в ходе расследования рассматриваются все версии.

По словам спортсмена, версию с его бывшей девушкой кто-то сочинил. Он объяснил, что "девушка была настолько давно, когда он еще керлингом не занимался". "Плюс этим видом спорта она не занималась", — уточнил он.

Публикация от Alexcurl13 (@alexcurl13)Фев 16, 2018 в 9:13 PST

По словам Александра, о том, какая из версий сейчас считается следствием основной, ему не разрешается говорить. "В целом рассматриваются все версии — и какая из них является правдивой, покажет лишь расследование", — заявил Крушельницкий.

"Александр, не падайте духом! Не дайте сломить себя! Как и многие здесь пишут, спешу признаться в любви к керлингу, возникшей именно благодаря вашей блистательной игре! Вы наша история, наши красавцы, Вы покорили Мир! Пожалуйста будьте сильнее, смотрите в будущее с высоко поднятой головой, это ваша не последняя награда, будут Победы громче и ошеломительнее! И привет вашей жене красавице!",

"Держись мужик. Держись и будь бойцом. На 99 % уверен что ты невиновен. Понятно что это подстава и политические игры. Вы выбраны были объектом не случайно. Слишком красивая сказка-муж с женой. Симпатичные. С медалью. Не входит в планы США. Судьба покажет все скоро. Боритесь. Боритесь за возможность участия в следующей Олимпиаде и уверен, у вас будет возможность выиграть медаль на Олимпиаде 2022 и оправдать свое честное имя. И Настю береги. Интервью твое после полуфинала со Швейцарией с прямыми намеками, что только жена ошибалась-выглядело некрасиво", - пишут в Инстаграм.