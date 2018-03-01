Победителям Олимпиады подарили не BMW X6, а пятые модели

Победителям Олимпийских игр в Пхенчхане подарили автомобили BMW X5, а не шестые модели, как растиражировали ранее СМИ. По уточненнным данным, завоевавшая "золото" Алина Загитова и команда хоккеистов получили BMW X5.

Руководитель федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ранее заявил, что спортсмены, занявшие призовые места на Олимпиаде-2018, не получили положенные им модели автомобилей.

Автомобили чемпионам и призерам подарил Фонд поддержки олимпийцев России. Представители Фонда пояснили, что спорстменам вручены ключи от тех автомобилей, что и предполагалось.

"Так все и было изначально задумано. Скорее всего, прошла какая-то информация, но она пошла явно не от нас. Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d", — цитирует одного из представителей фонда RNS.

В российском подразделении марки BMW разъяснили, что все призеры Игр-2018 получили свои автомобили. Олимпийским чемпионам были подарены BMW X5. Серебряные призеры были награждены моделью X4 xDrive30d, а бронзовые — X4 xDrive20d.