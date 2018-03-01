Алину Загитову на подаренной за "золото" машине три года будет возить отец
1 марта 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой пока только 15 лет, и водительских парв у нее нет. Три года, до 18 лет, победительницу Олимпиады будет возить ее отец. Пока Алина - пассажир.
Но Алина намерена научиться водить свою первую машину, через три года сдать на права и сесть за руль внедорожника. По признанию девушки, она рада такому подарку. "Я ее отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм, но через три года, я думаю, что сдам на права и сяду сама за эту машину", — цитирует Загитову РИА Новости.
Вчера в Москве чествовали победителей и призеров Олимпиады в Пхенчхане. Им вручили госнаграды и ключи от BMW. Золотые медалисты получили автомобили BMW X6, серебряные — X5, бронзовые — X4.
Фигуристка Екатерина Боброва свою машину продаст.
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