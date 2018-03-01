Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой пока только 15 лет, и водительских парв у нее нет. Три года, до 18 лет, победительницу Олимпиады будет возить ее отец. Пока Алина - пассажир. Сколько заработали победители и призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Но Алина намерена научиться водить свою первую машину, через три года сдать на права и сесть за руль внедорожника. По признанию девушки, она рада такому подарку. "Я ее отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм, но через три года, я думаю, что сдам на права и сяду сама за эту машину", — цитирует Загитову РИА Новости.

Вчера в Москве чествовали победителей и призеров Олимпиады в Пхенчхане. Им вручили госнаграды и ключи от BMW. Золотые медалисты получили автомобили BMW X6, серебряные — X5, бронзовые — X4.

Фигуристка Екатерина Боброва свою машину продаст.