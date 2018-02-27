Россия не сможет проводить международные соревнования

С 1 апреля текущего года Российская Федерация лишается права на проведение соревнований международного уровня по целому ряду видов спорта, и это не первоапрельская шутка.

Заявки на проведение спортивных соревнований международного уровня (таких как Чемпионат мира по футболу, например) отныне будут приниматься только от стран, которые ратифицировали Конвенцию ЮНЕСКО, и чьи Олимпийские комитеты и антидопинговые организации признаны соответствующими Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российское антидопинговое агентство в настоящее время признано не соответствующим стандартам WADA: организация не согласилась с обвинением в существовании в России допинг-системы государственного масштаба и отказалась предоставить доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории.

Однако, к соревнованиям, на проведение которых контракты уже подписаны, запрет не имеет отношения. Организации, не подписавшие Кодекс WADA, также не подпадают под действие запрета. Это, например, ММА-промоушены, Союз европейских футбольных ассоциаций и Европейская баскетбольная лига.

Следовательно, проведению в России мундиаля и матчей европейских футбольных кубков ничего не угрожает, пишет Lenta.ru