Россиянка Инна Сагайдаковская против костариканки Ханны Габриэль выступит в мае
27 февраля 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Чемпионка мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), россиянка Инна «Ледяная Королева» Сагайдаковская может вернуться в ринг уже в мае для объединительного боя с костариканкой Ханной Габриэль, обладающей поясами Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
Заявившая о себе в чемпионском бою за пояс WBC в конце декабря Инна ждет новую соперницу. Чувствуя потенциал своей подопечной промоуторская компания Yuka Boxing и менеджер Андрей Токарев не намерены тянуть с организацией объединетельного поединка перспективной россиянке.
«Мы провели успешные переговоры и получили очень хорошие условия. Я человек суеверный и заранее не хочу озвучивать точную дату, чтобы не сглазить. Могу сказать, что это будет в мае. Пока костариканская сторона решает спонсорские вопросы мы сделали для Инны разгрузочный период. Спасибо нашим друзьям и партнерам - гоночной команде B-Tuning и путешественнику Владимиру Чукову - за отлично организованный гоночный уикенд на аэродроме «Орловка», - рассказал Токарев.
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