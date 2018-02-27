Чемпионка мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), россиянка Инна «Ледяная Королева» Сагайдаковская может вернуться в ринг уже в мае для объединительного боя с костариканкой Ханной Габриэль, обладающей поясами Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).









Заявившая о себе в чемпионском бою за пояс WBC в конце декабря Инна ждет новую соперницу. Чувствуя потенциал своей подопечной промоуторская компания Yuka Boxing и менеджер Андрей Токарев не намерены тянуть с организацией объединетельного поединка перспективной россиянке.









«Мы провели успешные переговоры и получили очень хорошие условия. Я человек суеверный и заранее не хочу озвучивать точную дату, чтобы не сглазить. Могу сказать, что это будет в мае. Пока костариканская сторона решает спонсорские вопросы мы сделали для Инны разгрузочный период. Спасибо нашим друзьям и партнерам - гоночной команде B-Tuning и путешественнику Владимиру Чукову - за отлично организованный гоночный уикенд на аэродроме «Орловка», - рассказал Токарев.









