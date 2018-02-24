Вратарь немецкого клуба пил воду и пропустил гол

Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустил мяч в матче 24-го тура второй Бундеслиги с «Ингольштадтом» из-за того, что решил попить воды. При счете 1:0 в пользу «Дуйсбурга» на 18-й минуте голкипер отвлекся.

Бутылка лежала в воротах, а игроки «Дуйсбурга» далеко от них оспаривали зафиксированный офсайд. Защитники не видели, как задумчивый Флеккен выключился из игры. Форвард «Ингольштадта» Стефан Кучке отобрал мяч у защитника и забил его в ворота Флеккена, сравняв счет.

Победу в матче одержал «Дуйсбург» — 2:1.