В организме российской спортсменки на Играх обнаружен запрещенный препарат

В организме российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12 место на Олимпиаде-2018, обнаружен запрещенный препарат. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что у Сергеевой положительный результат.

Какой препарат обнаружен в организме Сергеевой Зубков пока не знает. По словам руководителя федерации, нет информации, как это вещество могло попасть в организм спортсменки. "13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено", - цитирует Зубкова "Спорт-Экспресс". Как он отметил, непонятно, что происходит.

22 февраля спортивный арбитражный суд признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах А и В обнаружены следы мельдония. Допинг-тест бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого оказался положительным после выступления. Предположительно, запрещенный препарат ему могли подсыпать в воду.

Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова впервые завоевали "бронзу" в керлинге. Но медали пришлось вернуть.