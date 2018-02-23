"Зенит" уверенно разгромил "Селтик" со счетом 3:0

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" разгромил "Селтик" благодаря голам Бранислава Ивановича, Далера Кузяева и Александра Кокорина. "Зенит" победил со счетом 3:0.

"Селтик" всегда славился хорошими выступлениями на своём поле. "Зенит" ощутил это на себе и проиграл в Глазго в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 0:1. Спустя неделю в семнадцатиградусный мороз команде Роберто Манчини нужно было отыгрываться. При этом питерцам нельзя было забывать об обороне, ведь пропущенный мяч обязывал их побеждать с разницей в два гола.

Первый опасный момент ждать себя не заставил. Леандро Паредес с подступов к чужой штрафной площади метил в правый угол, но Дорус де Врис перевёл мяч за лицевую линию, отсрочив взятие своих ворот. Затем "Зенит" открыл счёт в конкретном матче и обнулил – в противостоянии. После подачи от угла поля Бранислав Иванович взмыл воздух и головой отправил игровой снаряд по назначению. Таким образом сербский защитник поздравил себя с 34-летием.

"Селтик" растерялся, и "Зенит" вскоре мог сполна этим воспользоваться. После передачи из глубины Александр Кокорин выходил на голкипера, но поторопился, решив пробивать с пятнадцати метров низом. Получилось несильно, и де Врис без больших проблем справился со своей работой. На двадцать седьмой минуте "сине-бело-голубые" смогли упрочить своё преимущество. Далер Кузяев взял инициативу в свои руки и решился на удар метров с двадцати восьми – мяч летел почти по центру, но страж ворот гостей допустил ошибку и не смог выручить.

Команда Брендана Роджерса, как и прежде, много времени проводила с мячом, но никаких дивидендов из этого не извлекала – питерцы умело перекрывали зоны. "Зенит" также не забывал об организации атак, ведь расслабляться подопечным Роберто Манчини при таком счёте было никак нельзя. В концовке тайма перспективный шанс забить имел Доменико Кришито, но капитан питерцев не попал по мячу с лёта.

На исходе часа игрового времени болельщикам "Зенита" стало спокойнее, ведь их любимая команда провела третий гол и сделала серьёзную заявку на проход в следующую стадию. Бранислав Иванович сделал роскошную передачу из района правого угла чужой штрафной площади на дальнюю штангу. Там Александр Кокорин выскочил из-за спины защитника гостей и с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

"Кельты" старались прибавить в атаке, но даже приблизиться к штрафной площади шотландским футболистам было непросто. Команда Роберто Манчини смотрелась очень уверенно и смогла довести дело до итоговой победы со счётом 3:0. "Зенит" провёл отличный матч, разгромил "Селтик" и продолжил путь в Лиге Европы.