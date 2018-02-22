Допинговый скандал на Олимпиаде назвали частью антироссийского плана Запада

Скандал, разгоревшийся вокруг уличенного в допинге российского керлингиста Александра Крушельницкого, имеет политическую и экономическую составляющие. Такое мнение высказал польский эксперт Анджей Михневски.

Спортивный арбитражный суд по итогам заседания, состоявшегося 22 февраля, отобрал у отечественных керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого бронзовые медали Зимних Олимпийских игр. Причиной этого решения стал обнаруженный в допинг-пробе Крушельницкого мельдоний.









Очередной скандал, связанный с употреблением атлетами из РФ запрещенных веществ, стал одной из главных тем обсуждения на многочисленных ток-шоу, выходящих на российском телевидении. Некоторые их участники высказали мнение, что случившееся – часть большого плана Запада, который стремится не допустить продвижения России в мире.

Такой позиции, в частности, придерживается польский журналист Анджей Михневски. Выступая в эфире программы Первого канала «Время покажет», эксперт заявил, что бизнес-партнеры Международного олимпийского комитета специально раздули инцидент с Александром Крушельницким, чтобы избавиться от конкурентов из России.









В будущем какая-либо из отечественных компаний могла стать спонсором МОК, отметил Михневски. Эта организация получила бы возможность продвигать на международном уровне не только свой бренд, но и Россию. По словам журналиста, западный бизнес, не желающий такого развития событий, организовал шумиху вокруг положительной допинг-пробы Крушельницкого.









Точку зрения Анджея Михневски на той же программе оспорил американский публицист Марк Наклз. Он назвал идею антироссийского заговора на Олимпиаде «нелепой, смешной и бессмысленной», так как его раскрытие может обернуться грандиозным скандалом. По словам Наклза, крупные компании, которые являются спонсорами МОК, дорожат своей репутацией и рисковать ей не станут.

Как известно, Александр Крушельницкий категорически отрицает то, что принимал мельдоний сознательно. В Федерации керлинга России считают, что запрещенный препарат спортсмену подсыпали. Кто это сделал, в ФХР пока сказать не могут.









Вице-президент организации Андрей Созин в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил, что доступ к личным вещам Крушельницкого, помимо него самого, имели тренер и массажист атлета, подозревать которых бессмысленно. Возможно, виновные будут установлены после изучения записей камер видеонаблюдения в Японии, где проходили сборы перед Олимпиадой, и Южной Корее. По словам Созина, ФХР отправила запрос на получение этих данных.