Новая волна команды «Трактор». В каком историческом матче играл Александр Шаров

Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время. Вот несколько интересных фактов, о форварде команды Александре Шарове:

Шаров принял участие в историческом для КХЛ матче. 24 июля «Трактор» первым из Континентальной Хоккейной Лиги экзаменовал «Куньлунь» в рамках предсезонного сбора в Финляндии. «Черно-белые» повели в счете, но долгое время не могли удвоить свое преимущество. В итоге это сделал именно Шаров, установив окончательный счет матча – 2:0.

Петри Контиола, Сергей Федоров и Павел Дацюк – хоккейные ориентиры. Александр Шаров отмечает, что ему нравятся умные хоккеисты, игроки с головой, которые знают, где им нужно быть на льду, и умеют сыграть красиво.

В КХЛ играет полный тезка челябинского Александра Шарова. «Близнец» нападающего «Трактора» выступает за новосибирскую «Сибирь». Ему так же 22 года. У Шаровых примерно одинаковые габариты: 184 сантиметра и 80 килограммов у челябинского, 186 сантиметров и 83 килограмма у новосибирского. На Мемориале Ромазана-2017 они даже оказались друг напротив друга на стартовом вбрасывании. Чтобы различать Шаровых в статистических протоколах, лига решила обозначить в базе данных отчества игроков – Александр Павлович играет за «Трактор», Александр Алексеевич – за «Сибирь».

Баскетбол – второй любимый вид спорта после хоккея. Шаров не только любит сам побросать мяч в корзину, но и следит за событиями в НБА. «В детстве думал, что если с хоккеем не получится, то пойду в баскет. До сих пор на приставке играю в футбол или баскетбол», – признается хоккеист.

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Фото: ХК «Трактор»