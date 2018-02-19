Допинг-офицеры WADA заставили фигуристку Загитову уйти с официальной тренировки

В рамках Олимпиады в Пхенчхане произошел очередной резонансный инцидент. Допинг-офицер WADA, согласно последней информации, сорвал официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой.

Спортсменке пришлось уйти из зала в связи с требованием сотрудника Всемирного антидопингового агентства срочно сдать пробу, передает РИА "Новости".

Уточняется, что Загитова накануне вечером вышла на вечернюю тренировку в Канныне, однако буквально через пять минут вынуждена была покинуть арену. Отметим, что фигуристка, являющаяся чемпионкой Европы и Финала Гран-при, считается одной из претенденток на первое место в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр 2018 года.