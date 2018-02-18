Губерниев не сдержался от нецензурных выражений после сообщения МОК

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пока неподтвержденную информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был найден мельдоний.

"Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда???", - написал Губерниев в Instagram. По словам комментатора, тогда нам конец. С оценкой журналиста согласились его подписчики. Они признали, что если этот факт подтвердится, то это станет сильнейшим ударом по репутации российских атлетов и действительно концом улучшения отношений с мировым спортом.

По данным СМИ, проба Б Крушельницкого будет вскрыта утром 19 февраля. Он может лично присутствовать при процедуре.

Напомним, супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали первую для России медаль в керлинге. Они получили бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.

Ранее пресс-атташе российской делегации на Играх в Пхёнчхане Константин Выборнов сообщил, что МОК официально уведомил Олимпийский комитет РФ о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.