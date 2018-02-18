Родители фристайлиста Миши Гассера год ехали на Олимпиаду на велосипедах

На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня, 18 февраля, в финале соревнований по лыжной акробатике выступит 26-летний спортсмен из Швейцарии Миша Гассер. Болеть за швейцарского фристайлиста будут его родители.

Самые родные болельщики Миши Гассера год добирались до Южной Корее. На велосипедах. Семейная пара из Швейцарии проехала на велосипедах 17 тысяч километров, чтобы попасть на выступление сына, сообщает bbleacherreport.com.

Родители Гассера Гвидо Хувилер и его жена Рита отправились в путешествие из Швейцарии до Кореи в феврале 2017 года. За это время они проехали на велосипедах 20 стран.

Публикация от Ausgebüxt (Guido Huwiler) (@guidohuwiler)Окт 5, 2017 в 7:33 PDT