Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане

Утром в субботу, 17 февраля, стало известно о еще одной победе российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На этот раз речь идет о женской сборной России по хоккею.

Согласно последней информации, команда из РФ смогла обыграть своих швейцарских соперниц в рамках полуфинального матча турнира, передает ТАСС.

Известно, что встреча хоккеисток завершилась со счетом 6:2 в пользу россиянок. Уточняется также, что спортсменом, показавшим в ходе игры самые высокие результаты стала Анна Шохина, набравшая четыре очка. Она выполнила две голевые передачи и забросила две шайбы.