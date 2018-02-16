Конькобежка Воронина завоевала бронзу на ОИ-2018

Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции в пять тысяч метров на Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает телеканал "Москва 24".



Первой в забеге пришла голландка Эсме Виссер, а серебро получила чешка Марита Сабликова.



Наталья Воронина родилась в Нижнем Новгороде. В период с 2015 по 2017 год неоднократно побеждала и получала серебряные медали на взрослом чемпионате России.



В 2015 году в составе женской сборной стала бронзовым призером командной гонки на чемпионате мира. Повторяла результат на первенствах 2016 и 2017 года.



Ранее 16 февраля россияне завоевали еще две медали. Серебро получил скелетонист Никита Трегубов, а бронзу – лыжник Денис Сипцов.

