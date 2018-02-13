Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Во вторник появились детали первого допингового скандала на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Речь идет о японском шорт-трекисте Кеи Саито, которого ранее отстранили от соревнований.

Дело в том, что в организме спортсмена был выявлен ацетазоламид, хотя он сам уверяет, что невиновен и никаких препаратов не принимал, передает RT

Шорт-трекист настаивает на проведении расследования, чтобы доказать – правила он не нарушал. Данный процесс, однако, займет длительное время, вследствие чего Саито пришлось отказаться от участия в Играх. Отмечается, что японец сдал допинг-пробу 4 февраля, а получил уведомление о положительном результате 7 числа.