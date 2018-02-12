"Старушка" Эшли Вагнер завидует юной Алине Загитовой

Дебютантка Олимпийских игр-2018 Алина Загитова поразила всех своим катанием в произвольной программе. Но после ее выступления в сети разгорелся настоящий баттл. Американская фигуристка Эшли Вагнер позволила себе критическое высказывание о прокате Алины Загитовой в своем Твиттере.

За нашу восходящую звезду вступились и прославленные коллеги, и пользователи сети.

"Ок. Я уважаю соревновательный подход. Но так делать никто не может. Это не программа. Она убивала время вначале, а во второй половине только прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что это разрешено правилами, но все это не фигурное катание" - высказалась 26-летняя американка Эшли Вагнер в сторону нашей 15-летней Алины Загитовой.

– Алина Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей, - прокомментировал Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. – С технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов. Но Эшли Вагнер можно ответить так: "Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх".

– Не согласна. – возразила ей Аделина Сотникова, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании. – Я считаю, что у Алины – самая сложная программа, все элементы собраны в конце, многое она прыгает с поднятыми вверх руками, что усложняет программу. Ей так лучше, она хочет делать по-своему, а не как все. И баллы она получает тоже не как все.

Пост в Твиттере Эшли Вагнер моментально оброс комментариями, в которых отметилось очень много русскоязычных пользователей. «Я хотела бы увидеть, как вы выступили бы с таким давлением, выступая как нейтральный спортсмен в 15 лет. Я также думаю, что ваш пост является одновременно непрофессиональным и низким», - оценивают читатели «выступление» американки, которой не нашлось места на нынешней Олимпиаде.

Общее мнение резюмировал и озвучил знаменитый тренер Алексей Мишин: «Я думаю, что Эшли Вагнер завидует Алине Загитовой, ревнует к ее результатам. Что касается исполнения всех прыжковых элементов во второй половине, с точки зрения достижения победы это решение правильное. И соревноваться надо по правилам, которые существуют».

Напомним, по результатам катания в произвольной программе Алина Загитова набрала 158,08 балла, опередив ближайшую соперницу Мираи Нагасу из США более чем на 20 баллов.