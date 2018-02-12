Мутко рассказал, как пройдут альтернативные Олимпиаде соревнования

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, как в России пройдут альтернативные зимним Олимпийским играм, проходящим сейчас в Южной Корее, соревнования. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных соревнований для российских спортсменов, не получивших приглашение на ОИ-2018 в Пхенчхане.

"Идут Олимпийские игры, мы болеем за наших спортсменов, которые там находятся в весьма сложных условиях. Но еще больше пострадали те, кого под надуманным предлогом, из-за разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны, не пустили на Олимпиаду", - цитирует Медведева ТАСС.

По данным Мутко, состязания пройдут в нескольких российских городах по олимпийскими и паралимпийским видам спорта. Призовой фонд будет аналогичен вознаграждению для призеров Игр.

Мутко уточнил, что соревнования пройдут сразу после Олимпийских игр, в течение нескольких недель, в "городах, где хорошая материальная база". Он назвал Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск.