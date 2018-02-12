Юные хоккеисты побывали в гостях у «Трактора»

В олимпийскую паузу ХК «Трактор» продолжает радовать своих болельщиков интересными мероприятиями. Традиционную экскурсию «Трактор Day» в этот раз посетили юные хоккеисты спортивной школы «Сигнал».

Экскурсия «Трактор Day» является самой любимой и самой востребованной среди болельщиков клуба. Этот тур предоставляет участникам возможность увидеть все закулисье хоккея, узнать, как и где готовится матч, как проходит пресс-конференция, где работают операторы, откуда смотрят игру и болеют за своих пап, братьев и мужей родные игроков клуба. Сотрудники клуба рассказывают о секретах своей работы, в клубном музее знакомят с историей, традициями и легендами клуба. Но самое главное и уникальное в этой экскурсии – возможность выйти на лед и сыграть период с действующими игроками «Трактора».

Сразу после своей хоккейной тренировки 24 воспитанника «Сигнала» приехали в ледовую арену «Трактор». В ходе экскурсии выяснилось, что многие ребята не только знают историю клуба, но и внимательно следят за всеми событиями, знают о том, как праздновалось 70-летие клуба и как закладывали историческую капсулу к 100-летию команды. Особый восторг вызвала импровизированная пресс-конференции, где юные хоккеисты сыграли роли главных тренеров команд и уверенно отвечали на вопросы новоявленных «журналистов».

В полной экипировке 8-летние хоккеисты сначала понаблюдали за тренировкой команды, а затем и вышли на лед. Виталий Кравцов и Данил Мамаев стали играющими тренерами красно-белых, а ворота защищали сам Василий Демченко и Евгений Угрюмов. За один короткий период командам удалось и голы забить, и автографы взять, и, даже интервью у Василия Демченко. Завершилась встреча традиционным фото на льду. «Всегда интересно с детворой играть. Они стараются, волнуются. Для них такие мероприятия очень важны, - поделился впечатлениями играющий тренер встречи Кравцов.