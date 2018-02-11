«Зенит» уверенно разобрался с «Марибором»

На игру с «Марибором» - соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов - Роберто Манчини выставил состав, максимально приближенный к тому, который, видимо, выйдет на поле в первой игре с «Селтиком».

С Александром Кокориным, Антоном Заболотным и Эмилиано Ригони в атаке, Александром Ерохиным, Леандро Паредесом и Далером Кузяевым в середине поля и Андреем Луневым в воротах.

И в первом тайме зенитовцы дважды пробили Ясмина Хайдановича. Сначала это сделал Ригони, которого Кузяев пасом из глубины вывел один на один с голкипером «Марибора». А затем Кокорин, воспользовавшись рикошетом от спины словенского защитника, вогнал второй мяч в ворота соперника – 2:0. В концовке первого тайма пришлось вступить в игру и Луневу – голкипер «Зенита» отразил два опасных удара, а Хайданович вытащил мяч из нижнего угла после штрафного в исполнении Паредеса.

После перерыва в составе «сине-бело-голубых» произошли три замены: на поле появились Юрий Лодыгин, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси, заменившие соответственно Лунева, Смольникова и Заболотного. После чего словенцы один гол отыграли. Маркос Таварес из пределов штрафной спокойно расстрелял голкипера «Зенита». Спустя еще пару минут «Марибор» мог сравнять счет, но Дино Хотич простил зенитовцев, выстрелил метров с десяти выше ворот.

На 65-й минуте в составе «сине-бело-голубых» произошли массовые замены. Роберто Манчини решил дать поиграть всем. Игра «Зенита» потеряла стройность, команда отошла в оборону, периодически выбегая в контратаки. Лишь в концовке питерцам снова удалось перехватить инициативу и провести несколько позиционных атак, не увенчавшихся, правда, успехом. Но после того, как словенцы ошиблись в середине поля, зенитовцы быстро доставили мяч в штрафную соперника и Дмитрий Плетнев, разобравшись с защитником и вратарем, забил третий гол.

В концовке второго тайма после подачи с фланга игрок «Марибора» пробил в штангу, после чего Жирков сбил Луку Заховича. Исполнить удар с «точки» вызвался сам пострадавший, но Лодыгин парировал удар. Спустя минуту в ворота «Зенита» был назначен еще один пенальти. И снова Захович не смог переиграть голкипера «сине-бело-голубых».

Так «Зенит» победил в последнем контрольном матче 3:1(2:0) перед первой игрой с «Селтиком», которая состоится в Глазго 15 февраля.

P.S. В связи с завершением сборов Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал игру команды в контрольном матче с Мариборм» и дал оценку всему тренировочному процессу .

— Сегодня выдался очень хороший матч — играли две крепкие команды. Матч получился действительно интересным, «Марибор» — хороший коллектив, который играл в этом году в Лиге чемпионов, было нелегко. Безусловно, это нельзя сравнить с официальным матчем, но тем не менее, это хорошая подготовка.. Я бы сказал, что матч против «Црвены Звездны» был самым приближенным к официальному, но и сегодняшний по уровню соперника был тоже очень похож на официальный матч. К сожалению, сегодня мы играли в 12 часов дня, что не совсем соответствует тому времени, когда обычно начинаются официальные матчи. Но по уровню соперника, безусловно, похож.На последних минутах Юрий Ладыгин сотворил нечто невероятное. Что-то невероятное, на мой взгляд, совершил и арбитр, потому что поставить два пенальти за минуту — это нужно умудриться. Все молодые ребята, которых мы взяли на этот сбор, проявили себя очень хорошо, и в матчах, и на тренировках. И Скроботов, и Гойло, и Каккоев, и Капленко — не только Плетнев. Я считаю, что основной массив работы уже проделан, и теперь нужно восстановиться, набрать физическую форму, путем восстановительных, немного облегченных тренировок готовиться к первой официальной встрече, – сказал Манчини.