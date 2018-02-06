Путин ввел штрафы за спекуляцию билетами на матчи чемпионата мира по футболу

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за спекуляцию билетами на матчи в рамках ЧМ по футболу, который состоится в 2018 году.

Согласно данным документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, наказание последует за незаконную реализацию билетов без наличия соответствующего соглашения с ФИФА и прочими уполномоченными организациями, а также за увеличение их стоимости. Граждане, которые совершат подобные правонарушения, вынуждены будут выплатить штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но при этом данная сумма не может быть меньше 50 тысяч рублей.

Что касается должностных лиц, то им придется заплатить не менее 150 тысяч рублей, а вот юридическим лицам и вовсе грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или же приостановление деятельности организации на три месяца.

Гражданам, которые попытаются продать фальшивые билеты, придется выплатить от 50 до 70 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 1,5 миллиона рублей.