Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Петербурге

Дарья Касаткина начала турнир в Петербурге с проигранного сета: после 1:6 от неизвестной словачки Виктории Кужмовой в 20-летнюю россиянку верилось с трудом. Однако она вернулась в тот матч, выполнив по ходу потрясающий «удар дня», спонтанную свечку, на следующий день в позднем матче разгромила опытную француженку Ализе Корне (6:2, 6:1).

В четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Петербурге, Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки. Их встреча длилась полтора часа. Россиянка победила в двух партиях со счетом 7:6, 6:3. По признанию Дарьи, это был сложный матч: тай-брейк, очень близкий второй сет.

Видимо, Касаткина потратила много сил в игре с первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. В субботу, 3 февраля, россиянка уступила француженке Кристине Младенович. Младенович и чешка Петра Квитова вышли в финал проходящего в Санкт-Петербурге теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Призовой фонд турнира – 734 тысячи долларов.

(По материалам tass.ru regnum.ru championat.com).